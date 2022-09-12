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الصباح الفني

غيث: أريد رؤية الله

منذ دقيقتين
أثارت تدوينة نشرتها المغنية كريمة غيث على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إعجاب الكثيرين، منهم مشاهير وفنانون”. وجاء في التدوينة ” بعيدا عن طمعي بالجنة .. أريد حقا رؤية الله”، قبل أن تضيف “أريد أن أرى من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وفك كُربتي، وآمن روعاتي ودبر حياتي…أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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