الصباح الفني
غيث: أريد رؤية الله
أثارت تدوينة نشرتها المغنية كريمة غيث على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إعجاب الكثيرين، منهم مشاهير وفنانون”. وجاء في التدوينة ” بعيدا عن طمعي بالجنة .. أريد حقا رؤية الله”، قبل أن تضيف “أريد أن أرى من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وفك كُربتي، وآمن روعاتي ودبر حياتي…أكمل القراءة »
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