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البدوي والجريني بشفشاون
حلت الفنانة جميلة البدوي رفقة زوجها الفنان عبد الفتاح الجريني خلال عطلة شهر العسل بشفشاون للاستمتاع بجمال مناظرها الطبيعية. وتقاسمت البدوي مع متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورا من جولتها رفقة الجريني بعدد من فضاءات شفشاون، التي حظيت بإعجابهما. والتقت البدوي والجريني عددا من المعجبين بشفشاونأكمل القراءة »
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