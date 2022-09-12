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وطنية

‭”‬بيجيدي‭” ‬يخلد‭ ‬ذكرى‭ ‬نكسته‭ ‬الانتخابية

منذ 11 دقيقة
اختار‭ ‬إخوان‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بنكيران،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬يوم‭ ‬ثامن‭ ‬شتنبر،‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الهزيمة‭ ‬المدوية‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬عصفت‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬وقيادة‭ ‬الحكومة‭ ‬لولايتين‭ ‬تشريعيتين،‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬متـأخرة‭ ‬دون‭ ‬مستوى‭ ‬حتى‭ ‬تكوين‭ ‬فريق‭ ‬برلماني‭.‬ وخرج‭ ‬صقور‭ ‬الحزب‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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