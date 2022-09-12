وطنية
”بيجيدي” يخلد ذكرى نكسته الانتخابية
اختار إخوان عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، يوم ثامن شتنبر، لاسترجاع الهزيمة المدوية التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية الماضية، والتي عصفت بهم من موقع الرتبة الأولى وقيادة الحكومة لولايتين تشريعيتين، إلى رتبة متـأخرة دون مستوى حتى تكوين فريق برلماني. وخرج صقور الحزبأكمل القراءة »
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