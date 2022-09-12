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منظومة تربوية مرتبكة
معظم المقاربات التي تهم سؤال المدرسة تميل إلى مناقشة الجوانب الشكلية والتقنية لماذا المدرسة؟ هذا هو السؤال الصعب والبسيط في آن، الذي يجب أن نطرحه عند بداية كل دخول مدرسي، بما يمكننا من تجديد النظر في الغايات والمرامي القريبة والبعيدة، المرتبطة بالشأن التعليمي في بلادنا، بكل أسلاكهأكمل القراءة »
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