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منظومة‭ ‬تربوية‭ ‬مرتبكة

منذ دقيقتين
معظم‭ ‬المقاربات‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬سؤال‭ ‬المدرسة‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الجوانب‭ ‬الشكلية‭ ‬والتقنية لماذا‭ ‬المدرسة؟‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السؤال‭ ‬الصعب‭ ‬والبسيط‭ ‬في‭ ‬آن،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نطرحه‭ ‬عند‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دخول‭ ‬مدرسي،‭ ‬بما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الغايات‭ ‬والمرامي‭ ‬القريبة‭ ‬والبعيدة،‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشأن‭ ‬التعليمي‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬بكل‭ ‬أسلاكه‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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