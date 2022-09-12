وطنية
أحزاب عجزت عن تبرير مصاريف بالملايين
تفتقد لوثائق ومسك المحاسبة وادعاء فرار مرشحين للانتخابات عجزت أحزاب عن تبرير مصاريف مرشحيها في انتخابات 8 شتنبر الماضي، ولم تدل بوثائق تظهر أوجه صرف الدعم، لأنها لا تمسك المحاسبة، ولا تشتغل بشفافية أكبر، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأمام هذا الوضع، فإن زعماء بعض الأحزاب منأكمل القراءة »
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