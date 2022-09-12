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الصباح الفني

‭”‬زينة‭” ‬تجمع‭ ‬سليمان‭ ‬ومنال

منذ دقيقتين
المغني‭ ‬سليمان‭ (‬خاص‭)‬
عاد‭ ‬سليمان‭ ‬المغني‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭” ‬جمعته‭ ‬بالمغنية‭ ‬منال‭ ‬بنشليخة،‭ ‬بعنوان‭ “‬زينة‭”.‬ وحققت‭ ‬الأغنية‭ ‬نسب‭ ‬مشاهدة‭ ‬كبيرة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬طرحها،‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬منال‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬نشرت‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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