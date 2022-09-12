الصباح الفني
”زينة” تجمع سليمان ومنال
عاد سليمان المغني الفرنسي من أصل جزائري ، إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب” جمعته بالمغنية منال بنشليخة، بعنوان “زينة”. وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة مباشرة بعد طرحها، سيما أن منال حرصت على الترويج لها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إذ نشرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا