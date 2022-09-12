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الصباح الفني

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منذ 11 دقيقة
برنامج‭ ‬يدفع‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬جائزة أضاف‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬بريطاني‭ ‬صباحي‭ ‬دفع‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬اتصال،‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاهديه‭ ‬مذهولين‭. ‬وبدأت‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ “‬سبين‭ ‬تو‭ ‬وين‭” ‬على‭ ‬قناة‭ “‬أي‭ ‬تي‭ ‬في‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يحرك‭ ‬المنشط‭ ‬عجلة‭ ‬لاختيار‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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