الصباح الفني
لقطات
برنامج يدفع فواتير الطاقة جائزة أضاف برنامج تلفزيوني بريطاني صباحي دفع فواتير الطاقة لمدة أربعة أشهر إلى قائمة الجوائز في لعبة اتصال، ما ترك العديد من مشاهديه مذهولين. وبدأت التغييرات على لعبة “سبين تو وين” على قناة “أي تي في”، إذ يحرك المنشط عجلة لاختيار جائزة نقديةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا