مجتمع
حيار تلتفت إلى التلاميذ المعاقين ذهنيا
اعتبر علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا وعضو الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، أن الدخول المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يختلف عن سابقيه، في ظل الإشارات القوية المحفزة التي بعثتها عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر. وقال رضوان، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا