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الصباح السياسي

أحزاب اليسار تحدد خارطة الطريق

منذ دقيقة واحدة
إجماع على ضرورة عرض سياسي جديد لوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية واستعادة الثقة حرصت مكونات اليسار المعارضة على تقييم ودراسة سمات الدخول السياسي الجديد، والمهام المطروحة على أحزاب المعارضة كل من موقعه، وتقييمه لتجربة الحكومة وسياساتها بعد تجربة سنة من التدبير الحكومي. وانتقد الاتحاد الاشتراكي حصيلة التدبير الحكوميأكمل القراءة »

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