حوادث
اعتقال مروج مخدرات بتازة
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، أخيرا، على النيابة العامة، متهما له سوابق متعددة عمره 35 سنة، لأجل “مسك المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير”، بعدما أوقف في إطار محاربة ترويج الممنوعات في عملية انضافت لاعتقال ثلاثينية متلبسة بتسليم كمية منها لمروج فر لوجهة مجهولة وجارأكمل القراءة »
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