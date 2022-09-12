حوادث
قتل بسبب مياه السقي
كشفت التحقيقات والأبحاث التي أجرتها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتارودانت، حول جثة خمسيني تم العثور عليها متعفنة وفي بداية تحللها، بمنطقة فلاحية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة زاوية سيدي الطاهر ضواحي تارودانت، عن هوية المشتبه في ارتكابه جريمة القتل. وتمكنت عناصر الدرك الملكي من فك لغز الجريمةأكمل القراءة »
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