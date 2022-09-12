الصباح السياسي
الحركة تهاجم المقاربة الانفرادية للحكومة
السنتيسي أكد أنها تفتقد النظرة الإصلاحية وقانون مالية 2023 حبيس نظرة محاسبية طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي، من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم 2023. وانتقد الفريقأكمل القراءة »
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