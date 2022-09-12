حوادث
رفض السراح المؤقت لكويتي بأكادير
رفضت المحكمة الابتدائية طلب ملتمس السراح المؤقت للكويتي الذي اعتدى على ثلاث فتيات بأكادير، ونقلت واحدة منهن إلى المستعجلات في حالة خطيرة، وقررت المحكمة في جلستها الثانية رفض طلب هيأة الدفاع، وأجلت الجلسة، وذلك لإدلاء المعتقل بما يفيد إجراء الصلح بينه وبين الضحايا حول الطلبات المدنية. وقررتأكمل القراءة »
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