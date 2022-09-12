حوادث
مواجهة عنيفة بين الدرك وبارون
أبدى مقاومة لعناصره لمنع إيقافه ومطاردة هوليودية انتهت باعتقاله أطاحت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، ببارون مخدرات متورط في ترويج الكوكايين و»الشيرا» والاتجار فيها، ويعتبر من أخطر المروجين في المنطقة ونواحيها لعدوانيته وسوابقه الإجرامية. وحسب مصادر «الصباح»، شهدت عملية التدخل الأمني لمواجهة عنيفةأكمل القراءة »
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