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الجزائر‭ ‬وسياسة‭ ‬المحاور

منذ 6 دقائق
تبون رفقة قيس (أرشيف)
نظام‭ ‬العسكر‭ ‬ينخرط‭ ‬في‭ ‬تفكيك‭ ‬الأواصر‭ ‬المغاربية‭  ‬ بقلم‭: ‬عمر‭ ‬الطيبي‭(*) ‬ حول‭ ‬الرئيسان‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬ونظيره‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬التونسي‭ ‬المخلوع‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬بإيعاز‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬العسكر،‭ ‬لإقامة‭ ‬اتحاد‭ ‬مغاربي‭ ‬بدون‭ ‬المغرب‭ ‬وموريتانيا،‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬للتحالف‭أكمل القراءة »

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