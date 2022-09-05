الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي وعد المكتب المسير للوداد الرياضي لاعبيه بمنحة مغرية لهزم نهضة بركان مساء السبت المقبل، برسم السوبر الإفريقي الذي يستضيفه المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وكشف مصدر مسؤول أن سعيد الناصري وعد اللاعبين بمنحة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، للتتويج بالسوبر الإفريقي على حسابأكمل القراءة »
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