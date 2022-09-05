الرياضة
“مسامير” في طريق الركراكي
أبرزها ضيق الوقت وامتحان المونديال والإصابات وجمع الشمل حظي تعيين وليد الركراكي ناخبا وطنيا، الأربعاء الماضي، خلفا للبوسني وحيد خاليلوزيتش، برضى أغلب المتتبعين الرياضيين، بالنظر إلى مسيرته الناجحة رفقة الوداد الرياضي، المتوج معه بلقب دوري الأبطال، والبطولة الوطنية، إضافة إلى قيادته إلى نهائي السوبر الإفريقي. ولن يجدأكمل القراءة »
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