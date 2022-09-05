الصباح الفني
جنات تحتفل بذكرى زواجها
احتفلت الفنانة المغربية جنات مهيد مع زوجها المحامي المصري محمد عثمان، بعيد زواجهما الرابع، في أجواء عائلية حيث نشر الأخير عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة لهما من منزلهما برفقة ابنتيهما، في أول ظهور لهما دون أن يخفيا ملامحمهما، كما هي عادة أغلب الفنانين حالياً. وكتبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا