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الصباح الفني

جنات تحتفل بذكرى زواجها

منذ 3 دقائق
احتفلت الفنانة المغربية جنات مهيد مع زوجها المحامي المصري محمد عثمان، بعيد زواجهما الرابع، في أجواء عائلية حيث نشر الأخير عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة لهما من منزلهما برفقة ابنتيهما، في أول ظهور لهما دون أن يخفيا ملامحمهما، كما هي عادة أغلب الفنانين حالياً. وكتبأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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