الصباح الفني
الوالي يحتفل بعيد ميلاده
وجه الممثل هشام الوالي رسالة إلى جمهوره الذي تقاسم معه فرحة احتفاله بعيد ميلاده عبر رسالة وجهها على حسابه الرسمي على “إنستغرام”. وقال الوالي في رسالته “أنتم من أضاف الجمال لعيد ميلادي أسعد الله قلوبكم، وألف شكر لكم على كلامكم الطيب والجميل”. من جانبه وجه شقيقه رشيدأكمل القراءة »
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