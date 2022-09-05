مقالات الرأي
قيس سعيد… انقلاب في الداخل والخارج
الرئيس التونسي انقلب على المؤسسات وتحول إلى رهينة لدى الجزائر بقلم: عادل بنحمزة(*) كان المفكر المغربي عبد الله العروي يقول دائما إن المغرب جزيرة ويجب على المغاربة التصرف على هذا الأساس. يبدو أن قدر الجغرافيا والجغرافيا السياسية يسيران في هذا الاتجاه ويؤيدان هذه الفكرة، على الأقلأكمل القراءة »
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