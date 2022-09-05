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مقالات الرأي

قيس‭ ‬سعيد‭… ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج

منذ 6 دقائق
الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬انقلب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتحول‭ ‬إلى‭ ‬رهينة‭ ‬لدى‭ ‬الجزائر بقلم‭: ‬عادل‭ ‬بنحمزة‭(*) ‬ كان‭ ‬المفكر‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العروي‭ ‬يقول‭ ‬دائما‭ ‬إن‭ ‬المغرب‭ ‬جزيرة‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المغاربة‭ ‬التصرف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭. ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬قدر‭ ‬الجغرافيا‭ ‬والجغرافيا‭ ‬السياسية‭ ‬يسيران‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬ويؤيدان‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭أكمل القراءة »

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