الرياضة
السوبر الإفريقي بالرباط
ملعب مولاي عبد الله جاهز والمباراة في الثامنة من مساء السبت كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، ستجرى بملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، السبت المقبل، انطلاقا من الثامنة. وأعلنت جامعة الكرة أن القرار اتخذأكمل القراءة »
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