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الرياضة

الأنظار تتجه إلى الفتيان في كأس العرب

منذ دقيقتين
يواجهون اليمن في نصف النهائي بعدما أقصوا مصر يواجه المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة نظيره اليمني، اليوم (الاثنين) بمستغانم، لحساب نصف نهائي كأس العرب، انطلاقا من الثامنة، بعد تجاوزه المنتخب المصري بهدفين لصفر، في مباراة ربع النهائي الجمعة الماضي. وحقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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