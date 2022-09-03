فتح الله المغاري في ذمة الله

انتقل الى عفو الله ، مساء اليوم السبت، الفنان فتح الله المغاري، عن سن 82 سنة، في أحد المستشفيات بالرباط، بعد معاناة مع المرض، حسب ما علم لدى أسرته.

ويعد الراحل فتح الله المغاري واحدا من أبرز الفنانين المغاربة، الذين ارتبط اسمهم بذاكرة الأغنية المغربية ، حيث يحتفظ سجله الفني بأعمال كثيرة، كان أشهرها “ضاعت لي نوارة” و”الصنارة” و”محال ينساك البال” و”مغيارة”.

ونجاح الراحل في مجال كتابة الكلمات لا يقل أهمية عنه اشتغاله في مجال الغناء والتلحين، إذ قدم بصوته أعمالا غنائية منها “الله على راحة” و”رجال الله”، ومن أشهر أغانيه الوطنية “نداء الحسن”، أثناء الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء التي دعا إليه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975.

وفتح الله لمغاري، المزداد بفاس سنة 1940 ملحن وكاتب كلمات ومغني، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية.