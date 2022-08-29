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اليابان تفضح مناورات قيس

منذ 5 دقائق
(L to R) Tunisia's President Kais Saied and Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi attend the opening session of the eighth Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Tunisia's capital Tunis on August 27, 2022. - Japan opened the Africa investment conference seeking to counter the influence of rival China which has steadily grown its economic imprint on the continent. It takes place amid a "complex" international environment caused by the coronavirus pandemic and the war in Ukraine. Some 30 heads of state and government are expected to attend the event at a time when the import-dependent North African nation is grappling with a deepening economic malaise. (Photo by FETHI BELAID / POOL / AFP)
الخارجية تنسف مغالطاته واستدعاء السفير في انتظار إلغاء الاتفاقيات التجارية فضحت مذكرة يابانية رسمية صادرة في 19 غشت 2022، أكاذيب وزارة الخارجية التونسية بشأن توجيه رئيس المفوضية الإفريقية، دعوة فردية مباشرة للجبهة الانفصالية من أجل حضور منتدى تيكاد-8، المنعقد بتونس. وكشفت المذكرة اليابانية التي حصلت « الصباح»أكمل القراءة »

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