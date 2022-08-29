مستجدات
اليابان تفضح مناورات قيس
الخارجية تنسف مغالطاته واستدعاء السفير في انتظار إلغاء الاتفاقيات التجارية فضحت مذكرة يابانية رسمية صادرة في 19 غشت 2022، أكاذيب وزارة الخارجية التونسية بشأن توجيه رئيس المفوضية الإفريقية، دعوة فردية مباشرة للجبهة الانفصالية من أجل حضور منتدى تيكاد-8، المنعقد بتونس. وكشفت المذكرة اليابانية التي حصلت « الصباح»أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا