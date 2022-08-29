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الرياضة

أبوشروان مساعدا للبنزرتي

منذ دقيقتين
عين الرجاء الرياضي الدولي السابق هشام أبوشروان، مساعدا للمدرب التونسي فوزي البنزرتي. ورفضت جامعة كرة القدم الترخيص للتونسي عماد ونيس بالجلوس في كرسي الاحتياط في المباريات الرسمية، لعدم توفره على الرخصة، التي تخول له ذلك حسب القوانين المعتمدة في البطولة الوطنية. واستقال أبوشروان الموسم الماضي من الطاقمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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