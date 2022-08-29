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منذ 12 دقيقة
كفوري في حفلات بأمريكا شوق النجم اللبناني وائل كفوري، جمهوره العربي والأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر خريطة حفلاته في أمريكا، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المقبل. ونشر وائل كفوري بوستر حفلاته المنتظرة في أمريكا عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا “احفظوا التواريخ”، متحدثا بذلكأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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