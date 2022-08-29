اذاعة وتلفزيون
مشاهير
كفوري في حفلات بأمريكا شوق النجم اللبناني وائل كفوري، جمهوره العربي والأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر خريطة حفلاته في أمريكا، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المقبل. ونشر وائل كفوري بوستر حفلاته المنتظرة في أمريكا عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا “احفظوا التواريخ”، متحدثا بذلكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا