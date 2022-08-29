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عدلي في حفل بالقنيطرة
أحيى الفنان محمد عدلي حفلا فنيا بساحة البلدية بالقنيطرة، في إطار اختتام النسخة الثالثة من المهرجان الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ومن بين الأعمال التي طرحها عدلي منذ فترة أغنية “تيتيزة”، على قناته الرسمية على “يوتوب”، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب. وجمع عدلي في “تيتيزة” بينأكمل القراءة »
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