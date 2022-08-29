الصباح الفني
بلمير و”جروحي”
أطلقت الفنانة رجاء بلمير فيديو كليب بعنوان “جروحي” على قناتها الرسمية على “يوتوب”، والذي اختارت من خلاله تناول عدة مواضيع من بينها البطالة والمعاناة بسبب الظلم وخيانة الأصدقاء والعلاقات الإنسانية المتوترة. واختارت بلمير خلال أحدث فيديو كليباتها مشاهد مغايرة عن باقي أعمالها، إذ تعكس مضمون العمل الغنائي.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا