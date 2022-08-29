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الصباح الفني

بلمير‭ ‬و‭”‬جروحي‭”‬

منذ 6 ثواني
أطلقت‭ ‬الفنانة‭ ‬رجاء‭ ‬بلمير‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬بعنوان‭ “‬جروحي‭” ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬اختارت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تناول‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬البطالة‭ ‬والمعاناة‭ ‬بسبب‭ ‬الظلم‭ ‬وخيانة‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعلاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتوترة‭. ‬واختارت‭ ‬بلمير‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬فيديو‭ ‬كليباتها‭ ‬مشاهد‭ ‬مغايرة‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬أعمالها،‭ ‬إذ‭ ‬تعكس‭ ‬مضمون‭ ‬العمل‭ ‬الغنائي‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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