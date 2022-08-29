الرياضة
رحيمي الأفضل بالإمارات
توج سفيان رحيمي، الدولي المغربي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي. وحصل رحيمي على جائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي الماضي، حسب تصويت الجمهور، بعد المستوى الجيد الذي قدمه رفقة العين الإماراتي، في المقابل توج زميله لابا كودجو بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، أما جائزةأكمل القراءة »
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