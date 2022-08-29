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حوادث

تفكيك عصابة للنصب والتزوير بصفرو

منذ دقيقتين
توهم الضحايا بقدرتها على البحث عن الكنوز والقطع الأثرية واستخراجها أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس صباح أول أمس (السبت) على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، سبعة أشخاص أعمارهم بين 31 سنة و62، من إقليمي فاس وصفرو، لتكوينهم عصابة مختصة في تزوير العملات الوطنية والأجنبيةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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