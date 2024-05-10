تطوان.. حملة طبية تعتني بالأطفال المصابين بالسكري

بعد الحملة الأولى التي نظمتها جمعية السكري للرعاية المبكرة، نظمت الجمعية انطلاقا من اليوم (الجمعة)، الثامن من ماي الجاري، حملة ثانية، همت فحوصات تركزت على طب العيون والقلب وداء السكري، إضافة إلى الأمراض الجلدية.

وتحتضن “جمعية السكري للرعاية المبكرة” التي تعمل على استقطاب والتكفل بعدد من الأطفال المصابين بداء السكري ومحاولة ادماجهم في محيطهم الاجتماعي والتربوي، ونشر التوعية، 473 طفلا تواكب حالاتهم وتسعى إلى انخراطهم في المجتمع من خلال خلق أجواء للتعايش مع الداء الذي يعانون منه، دون الوقوع في مضاعفاته الخطيرة.

وفي تصريح ل “الصباح” أكد “محمد السوعلي” المتصرف العام لمصحات الهلال الأحمر المغربي”، أن “حملة التشخيص وفحص وتتبع مضاعفات داء السكري التي تنظم بمصحة الهلال الأحمر بتطوان، تدخل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر، الذي يصادف تاريخ 8 ماي من كل سنة”، وتندرج كذلك في إطار الاحتفال ب”الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي الذي ينطلق من الثامن من 8 إلى 15 ماي”.

وأضاف الدكتور السوعلي أن مصحة الهلال الأحمر المغربي، “وفي كل سنة وتماشيا مع الشعار الذي يتم اتخاذه على المستوى الدولي”، تسعى لتقديم “خدمات طبية واستشفائية مجانية تتم عبر التدخل على مستوى التشخيص، إلى جانب وزارة الصحة، عن الأمراض المزمنة ومنها مرض السكري”. وهي حملات عادة ما يتم “تنظيمها بتنسيق مع الجمعيات التي تتكفل بمرضى السكري” يؤكد المتحدث ذاته، حيث “يستفيد في كل سنة ما يفوق 500 مستفيد ومستفيدة من الفحوصات والخدمات المجانية التي تقدمها الحملة”، إذ يجري “الإطلاع على أوضاع التحاليل المخبرية لمرضى السكري، كما يخضعون لفحوصات من طرف الطبيب المتخصص في الغدد، وطبيب أمراض العيون، وطبيب أمراض القلب إضافة إلى طبيب عام ، ذلك أن مضاعفات مرض السكري تصيب العيون والقلب وتؤثر كذلك على الغدد” كما أكد الدكتور السوعلي.

وأضاف المتحدث ذاته أن “المستفيدين الذين يقصدون المصحة بتزامن مع هذه الحملة يخضعون لكل هذه الفحوصات”، ذلك أن “مصحة الهلال الأحمر المغربي تسعى في كل مناسبة لتقديم خدمات للمواطنين تهم عددا من المستويات العلاجية و التشخيصية”.

يوسف الجوهري(تطوان)

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