اذاعة وتلفزيون
السربة على “الأولى”
سيكون مشاهدو “الأولى”، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من سيتكوم “السربة”، الذي يجمع عددا من الممثلين. وتدور أحداث العمل التلفزيوني الجديد، حول مريم المحامية الشابة المتخصصة في القانون الدولي، والتي ستجد نفسها مسؤولة عن مزرعة الخيول بعد وفاة عمها. وفي الوقت الذي تدرك الشابة أنأكمل القراءة »
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