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إجماع على إدانة تصرف الرئيس التونسي
في خطوة خطيرة غير محسوبة العواقب قام قيس سعيد، الرئيس التونسي باستقبال زعيم ميليشيات البوليساريو، للمشاركة في المنتدى الياباني الإفريقي، وعلى أثر هذا السلوك السياسوي المارق والأرعن نددت الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، والمركزيات النقابية، بذلك وأصدرت بلاغات نارية، أول أمس( السبت). وهكذا استنكر التجمع الوطني للأحرارأكمل القراءة »
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