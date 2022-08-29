الصباح الفني
”لالة العروسة” جديد عبيدات الرما الزلاقة
كليب العمل جرى تصويره بخريبكة تحت إشراف شادو أطلقت مجموعة عبيدات الرما الزلاقة بخريبكة حديثا، فيديو كليب جديد، بعنوان لالة العروسة، وهو من كلمات وإخراج وإنتاج عبد الرحيم الراقي، وتسجيل وتوزيع جمال حناف، وألحان صلاح الدين الجباري. العمل الفني الجديد الذي تميز بتوظيف إيقاع موسيقي زاوج بينأكمل القراءة »
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