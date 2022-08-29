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الصباح الفني

‭”‬لالة‭ ‬العروسة‭” ‬جديد‭ ‬عبيدات‭ ‬الرما‭ ‬الزلاقة

منذ 14 ثانية
ملصق‭ ‬العمل‭ (‬خاص‭)‬
كليب‭ ‬العمل‭ ‬جرى‭ ‬تصويره‭ ‬بخريبكة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬شادو أطلقت‭ ‬مجموعة‭ ‬عبيدات‭ ‬الرما‭ ‬الزلاقة‭ ‬بخريبكة‭ ‬حديثا،‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ ‬جديد،‭ ‬بعنوان‭ ‬لالة‭ ‬العروسة،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وإخراج‭ ‬وإنتاج‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬الراقي،‭ ‬وتسجيل‭ ‬وتوزيع‭ ‬جمال‭ ‬حناف،‭ ‬وألحان‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الجباري‭.‬ العمل‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تميز‭ ‬بتوظيف‭ ‬إيقاع‭ ‬موسيقي‭ ‬زاوج‭ ‬بين‭أكمل القراءة »

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