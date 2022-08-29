مجتمع
غياب مداومة بقسم حفظ الأموات بالجديدة
عبر عدد من المواطنين الذين اضطروا إلى التردد على مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي بالجديدة، الأسبوع الماضي، عن غضبهم بسبب غياب مداومة تقيهم وتجنبهم انتظار تسلم جثث أقاربهم، إذ يضطرون إلى الانتظار ثلاثة أيام، إذا صادف وضع الجثة بقسم حفظ الأموات يوم جمعة. وأكد والد طفلةأكمل القراءة »
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