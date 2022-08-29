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مجتمع

غياب‭ ‬مداومة‭ ‬بقسم‭ ‬حفظ‭ ‬الأموات‭ ‬بالجديدة

منذ 7 ثواني
عبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬التردد‭ ‬على‭ ‬مستودع‭ ‬الأموات‭ ‬التابع‭ ‬للمستشفى‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالجديدة،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬مداومة‭ ‬تقيهم‭ ‬وتجنبهم‭ ‬انتظار‭ ‬تسلم‭ ‬جثث‭ ‬أقاربهم،‭ ‬إذ‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬إذا‭ ‬صادف‭ ‬وضع‭ ‬الجثة‭ ‬بقسم‭ ‬حفظ‭ ‬الأموات‭ ‬يوم‭ ‬جمعة‭. ‬ وأكد‭ ‬والد‭ ‬طفلة‭أكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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