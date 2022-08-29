الرياضة
الجامعة تفرج عن تعيين الركراكي
ندوة بعد غد مخصصة للكشف عن الطاقم التقني والبرنامج والأهداف أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستقدم وليد الركراكي، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعد غد (الأربعاء) انطلاقا من الخامسة، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة ستعقد ندوة صحافية للكشف عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا