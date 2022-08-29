fbpx
الرياضة

الجامعة تفرج عن تعيين الركراكي

منذ 4 ثواني
ندوة بعد غد مخصصة للكشف عن الطاقم التقني والبرنامج والأهداف أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستقدم وليد الركراكي، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعد غد (الأربعاء) انطلاقا من الخامسة، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة ستعقد ندوة صحافية للكشف عنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.