الرياضة
البدراوي ينهي مسلسل أكسيل والزنيتي
مفاوضات مع طنجة استمرت إلى الثانية صباحا لتسريح المهاجم الغابوني حسم عزيز البدراوي صفقتي التعاقد مع أكسيل مايي، مهاجم اتحاد طنجة، وتجديد عقد أنس الزنيتي، حارس المرمى، بعد مفاوضات ماراثونية أول أمس (السبت). واستمرت مفاوضات البدراوي مع مسؤولي اتحاد طنجة إلى الثانية من صباح أمس (السبت)، لتنتهيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا