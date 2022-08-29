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مجتمع

نقل‭ ‬مريض‭ ‬على‭ ‬الأكتاف‭ ‬ببولمان

منذ 12 دقيقة
اضطر‭ ‬سكان‭ ‬بمنطقة‭ ‬المسارح‭ ‬بمشيخة‭ ‬آيت‭ ‬حسان‭ ‬بجماعة‭ ‬أولاد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬ببولمان،‭ ‬لنقل‭ ‬مريض‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬حملوه‭ ‬على‭ ‬أكتافهم‭ ‬قطعوا‭ ‬به‭ ‬مسافة‭ ‬طويلة‭ ‬للوصول‭ ‬للمركز‭ ‬الصحي‭ ‬المحلي،‭ ‬لاستحالة‭ ‬ولوج‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬للمنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬خسائر‭ ‬طالت‭ ‬الطريق‭ ‬المتربة‭ ‬جراء‭ ‬الأمطار‭ ‬الرعدية‭ ‬الأخيرة‭.‬ وتناوب‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬النعش‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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