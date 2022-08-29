مجتمع
نقل مريض على الأكتاف ببولمان
اضطر سكان بمنطقة المسارح بمشيخة آيت حسان بجماعة أولاد علي يوسف ببولمان، لنقل مريض على نعش حملوه على أكتافهم قطعوا به مسافة طويلة للوصول للمركز الصحي المحلي، لاستحالة ولوج وسائل النقل للمنطقة بسبب خسائر طالت الطريق المتربة جراء الأمطار الرعدية الأخيرة. وتناوب 20 شخصا على حمل النعشأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا