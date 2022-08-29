الرياضة
البطولة تنطلق الخميس من بركان
قمة الفتح والوداد الجمعة والدورة تختتم الأحد بالرجاء وآسفي تنطلق بطولة القسم الأول لكرة القدم، الخميس المقبل، بإجراء أول مباراة عن الدورة الأولى بين نهضة بركان وحسنية أكادير في الثامنة والنصف بالملعب البلدي ببركان. وستكون المباراة منقولة على قناة الرياضية. وستتواصل منافسات الدورة الأولى، الجمعة المقبل، بمبارياتأكمل القراءة »
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