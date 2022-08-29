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الرياضة

طنجة يستقبل خارج ملعبه

منذ دقيقتين
سيضطر اتحاد طنجة لاستقبال منافسه خارج ملعبه خلال الدورة الأولى من البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول، بسبب تأخر الأشغال بالملعب الكبير بالمدينة. وسيستقبل اتحاد طنجة شباب السوالم، السبت المقبل، بداية من الساعة السادسة مساء، وفق برنامج الجامعة، ومن المحتمل أن تجرى هذه المباراة بملعب مولاي عبد اللهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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