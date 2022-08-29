fbpx
الرياضة

رسالة رياضية: الرجاء

منذ دقيقتين
عبد الإله المتقي
اضطر الرجاء إلى انتداب فريق بأكمله، لإعادة بناء نفسه، بعد الدمار الذي لحق تركيبته البشرية، فأين الخلل؟ في جميع الاحول، أن يتبقى من التشكيلة الأساسية لفريق نافس على البطولة وعصبة الأبطال الإفريقية الموسم الماضي أربعة لاعبين عقودهم سارية المفعول، أمر غير مفهوم، يتحمل مسؤوليته المسيرون السابقون. هذاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.