الرياضة
رسالة رياضية: الرجاء
اضطر الرجاء إلى انتداب فريق بأكمله، لإعادة بناء نفسه، بعد الدمار الذي لحق تركيبته البشرية، فأين الخلل؟ في جميع الاحول، أن يتبقى من التشكيلة الأساسية لفريق نافس على البطولة وعصبة الأبطال الإفريقية الموسم الماضي أربعة لاعبين عقودهم سارية المفعول، أمر غير مفهوم، يتحمل مسؤوليته المسيرون السابقون. هذاأكمل القراءة »
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