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سقط القناع

منذ 12 دقيقة
< د. خالد الحري صدمتنا كبيرة في تونس الخضراء. وجرحنا أكبر في بلد الشهيد المناضل فرحات حشاد، الذي اختلطت دماؤه بدماء المغاربة، وهم يقاومون جبروت الاحتلال الفرنسي حتى اغتياله في 4 شتنبر 1952. وعقلنا لا يتحمل حجم الخيانة الآتية من مهد الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وموطنأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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