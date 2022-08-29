افتتاحية
سقط القناع
< د. خالد الحري صدمتنا كبيرة في تونس الخضراء. وجرحنا أكبر في بلد الشهيد المناضل فرحات حشاد، الذي اختلطت دماؤه بدماء المغاربة، وهم يقاومون جبروت الاحتلال الفرنسي حتى اغتياله في 4 شتنبر 1952. وعقلنا لا يتحمل حجم الخيانة الآتية من مهد الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وموطنأكمل القراءة »
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