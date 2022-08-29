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الرياضة

هزيمة ثالثة للدفاع الجديدي

منذ دقيقتين
أنهى الدفاع الحسني الجديدي مبارياته بهزيمة بميدانه ب(1 / 0) أمام سريع واد زم، الذي نزل إلى القسم الوطني الثاني. وتعتبر الهزيمة الثالثة بعد الأولى أمام الراسينغ البيضاوي والرشاد البرنوصي، في حين تعادل في المباراة الرابعة أمام الجيش الملكي. واعتمد المدرب لسعد الشابي على التشكيلة شبه الرسميةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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