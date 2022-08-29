حوادث
مصادرة أملاك برلماني سابق
القرار شمل حساباته البنكية وممتلكات عائلته كما طال نائبا سابقا للعمدة شباط صادرت المحكمة الابتدائية بفاس، جميع ممتلكات «ب. ر»، برلماني سابق عن جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة غفساي قرية با محمد بتاونات، مكلف بالتعمير بجماعة فاس في عهد حميد شباط، إضافة إلى عائلته و»ح. ش»، مستشارأكمل القراءة »
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