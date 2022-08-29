الرياضة
الجامعي يغادر “الواف” بعد 50 سنة
ستشرف لجنة مؤقتة على الوداد الرياضي الفاسي لمدة أسبوعين، بعد الجمع العام العادي الذي سيعقده الفريق غدا (الثلاثاء) بأحد فنادق فاس، والذي سيشهد تقديم رئيس الوداد الفاسي حسن الجامعي استقالته بعد 50 سنة، قضاها لاعبا ومسيرا ومدربا ورئيسا. وستسهر اللجنة المؤقتة على التحضير للجمع العام الانتخابي الذيأكمل القراءة »
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