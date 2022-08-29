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الرياضة

بقالي يقترب من حسم العصبة الماسية

منذ دقيقتين
EUGENE, OREGON - JULY 18: Soufiane El Bakkali of Team Morocco celebrates after winning gold in the Men's 3000m Steeplechase Final on day four of the World Athletics Championships Oregon22 at Hayward Field on July 18, 2022 in Eugene, Oregon. Ezra Shaw/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
فاز بسباق لوزان بفارق مريح عن منافسيه توج سفيان بقالي، العداء العالمي والأولمبي المغربي، بسباق 3 آلاف متر موانع، بملتقى لوزان، الجمعة الماضي، المحطة 11 ضمن سلسلة ملتقيات العصبة الماسية. وظهر بقالي بمستوى قوي في السباق، مكنه من الفوز بفارق مريح عن باقي المنافسين، بعد أن قطعأكمل القراءة »

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