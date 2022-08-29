الرياضة
بقالي يقترب من حسم العصبة الماسية
فاز بسباق لوزان بفارق مريح عن منافسيه توج سفيان بقالي، العداء العالمي والأولمبي المغربي، بسباق 3 آلاف متر موانع، بملتقى لوزان، الجمعة الماضي، المحطة 11 ضمن سلسلة ملتقيات العصبة الماسية. وظهر بقالي بمستوى قوي في السباق، مكنه من الفوز بفارق مريح عن باقي المنافسين، بعد أن قطعأكمل القراءة »
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