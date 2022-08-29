حوادث
حادثة تورط شرطيا بمراكش
سياقته بسرعة وفي الاتجاه المعاكس تسببت في مقتل شخص وجد شرطي يعمل بمراكش، نفسه في ورطة كبيرة استلزمت اعتقاله من قبل فرقة حوادث السير التابعة للمنطقة الأمنية المنارة، وإخضاعه للمساءلة القضائية، بعدما تسبب في مقتل أحد الراجلين أثناء سياقته دراجة نارية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »
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