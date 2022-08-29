مجتمع
”فيزا شينغن”… ورقة ضغط فرنسية
رفض الطلبات دون مبررات منطقية واستخلاص مبالغ ضخمة بحجة ملف الهجرة محمد شقير احتل المغرب المركز الخامس عالميا في طلبات “شينغن”، السنة الماضية، حسب أرقام صادرة عن موقع “schengenvisainfo”، بينت أن المغاربة قدموا 157 ألفا ومائة طلب تأشيرة “شينغن” لدى السفارات والقنصليات ومراكز التأشيرات الأوربية، خلال السنةأكمل القراءة »
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