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مجتمع

‭”‬فيزا‭ ‬شينغن‭”… ‬ورقة‭ ‬ضغط‭ ‬فرنسية

منذ 40 ثانية
معاناة مواطنين لدفع ملفات الحصول على الفيزا (أرشيف)
رفض‭ ‬الطلبات‭ ‬دون‭ ‬مبررات‭ ‬منطقية‭ ‬واستخلاص‭ ‬مبالغ‭ ‬ضخمة‭ ‬بحجة‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة محمد‭ ‬شقير احتل‭ ‬المغرب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ “‬شينغن‭”‬،‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬حسب‭ ‬أرقام‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ “‬schengenvisainfo‭”‬،‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬المغاربة‭ ‬قدموا‭ ‬157‭ ‬ألفا‭ ‬ومائة‭ ‬طلب‭ ‬تأشيرة‭ “‬شينغن‭” ‬لدى‭ ‬السفارات‭ ‬والقنصليات‭ ‬ومراكز‭ ‬التأشيرات‭ ‬الأوربية،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭أكمل القراءة »

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