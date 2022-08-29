حوادث
غرق شاب بالوليدية
لفظت مياه بحر بالوليدية مساء أول أمس (السبت)، جثة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، يتحدر من مراكش حل بالمنطقة رفقة عائلته لقضاء بضعة أيام، بعيدا عن الحرارة المفرطة التي تعرفها عاصمة النخيل. وذكرت المصادر أن الشاب الهالك كان يسبح لوحده في شاطئ الوليدية الذي يعرف إقبالاأكمل القراءة »
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