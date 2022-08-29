الصباح الفني
لمجرد يطبخ جديده
أعلن المغني سعد لمجرد، عودته إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، قال إنها ستحمل عنوان “الحلق” سيطرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، عكس أغنيتين أخيرتين، إذ طرح أغنية على قناة الفنانة اللبنانية إليسا وأخرى. على قناة شركة منتجة لأغنية أهديت للملك محمد السادس. واختار لمجرد الترويج لجديده الفنيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا