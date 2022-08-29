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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬يطبخ‭ ‬جديده

منذ 5 دقائق
أعلن‭ ‬المغني‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد،‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الحلق‭” ‬سيطرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬عكس‭ ‬أغنيتين‭ ‬أخيرتين،‭ ‬إذ‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا‭ ‬وأخرى‭. ‬على‭ ‬قناة‭ ‬شركة‭ ‬منتجة‭ ‬لأغنية‭ ‬أهديت‭ ‬للملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭.‬ واختار‭ ‬لمجرد‭ ‬الترويج‭ ‬لجديده‭ ‬الفني‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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